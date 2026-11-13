Компания Greensteel Australia приняла окончательное инвестиционное решение по первой очереди сталелитейного завода на территории бывшего металлургического комплекса BHP в Ньюкасле, штат Новый Южный Уэльс, Австралия. Это единственный среди австралийских проектов по производству зелёной стали, который уже обеспечил окончательные инвестиции на первом этапе, сообщает ABC News.

Как минимум пять проектов в штатах Западная Австралия, Новый Южный Уэльс и Квинсленд стремятся начать производство к 2030 году. Традиционное производство стали обеспечивает около 8% мировых выбросов парниковых газов.

Переработка металлолома

Один из распространённых подходов предусматривает переплавку металлолома в электродуговых печах, работающих на возобновляемой энергии. Сторонники технологии заявляют, что это может сократить углеродный след до 90%. Сталь, изготовленную из вторичного сырья, называют вторичной.

Generation Steel планирует построить в городе Колли, примерно в 200 километрах к югу от Перта, предприятие непрерывного производства арматуры из лома. Сооснователь компании Раджан Аггарвал заявил, что технология позволит избежать отдельного изготовления, охлаждения, транспортировки и прокатки стальных заготовок. По его словам, это может повысить энергоэффективность примерно на 80%.

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Разработчики рассчитывают конкурировать с импортной арматурой из Азии. В то же время доступность лома может стать ограничением: из Западной Австралии экспортируется почти весь металлолом, а через порт Фримантл в 2025–26 годах было вывезено почти 600 тысяч тонн. В Квинсленде за рубеж направляют ориентировочно 60% такого ресурса.

Зелёное железо

На начальном этапе Greensteel Australia планирует использовать импортную сталь из Юго-Восточной Азии, а не местный лом. Дальнейшие планы компании по переработке чистого железа могут потребовать инвестиций в миллиарды долларов.

Отдельным направлением является зелёное железо, или железо прямого восстановления, которое производят в печах прямого восстановления с использованием водорода или природного газа вместо коксующегося угля. Такая технология лучше подходит для высококачественной магнетитовой руды, добыча и переработка которой сложнее, чем у распространённой в Австралии гематитовой руды. Пилотный завод Fortescue в Крисмас-Крик впервые получил расплавленный металл в этом году.

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