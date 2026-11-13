Дарси Грэм и Блэр Кингхорн вошли в стартовый состав сборной Шотландии на воскресный матч Чемпионата наций против Австралии на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге, Шотландия. Начало игры запланировано на 15:10 по Гринвичу, сообщает BBC Sport.

Изменения в линии защиты

Кингхорн сыграет на позиции фулбэка вместо Кайла Роу, который не вошел в заявку на матч. Джейми Доби начнет игру среди запасных, а Грэм выйдет на фланге.

29-летний Грэм является рекордсменом сборной Шотландии по количеству попыток. Ранее ожидалось, что из-за разрыва бицепса он пропустит осенние тесты, однако регбист восстановился быстрее, чем прогнозировалось, и в прошлом месяце вернулся к выступлениям за «Эдинбург».

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Состав на матч

В стартовой линии форвардов изменений нет. С первых минут сыграют Рори Сазерленд, Юэн Эшман, Зандер Фагерсон, Грегор Браун, Скотт Каммингс, Мэтт Фагерсон, Рори Дардж и Джек Демпси.

В стартовый состав также вошли Кайл Стейн, Сионе Туипулоту, Финн Расселл и Бен Уайт. На скамейке запасных вместе с Доби будут Грегор Хиддлстон, Пьер Схуман, Уилл Херд, Макс Уильямсон, Джош Бейлисс, Олли Лезербарроу и Том Джордан. Лезербарроу может дебютировать за национальную команду.

На прошлой неделе Шотландия проиграла Новой Зеландии в Эдинбурге, тогда как Австралия потерпела поражение от Англии на стадионе «Твикенхэм».

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