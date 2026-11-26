В Греции доходность 10-летних государственных облигаций снизилась до 4,15%, что ниже аналогичных показателей Италии (4,37%) и Франции (4,73%). Как сообщает Euronews, это означает, что Афины привлекают рыночные займы дешевле, чем Рим и Париж.

Улучшение бюджетных показателей

Доходность греческих бумаг впервые опустилась ниже итальянской в ноябре 2019 года и непрерывно держится на более низком уровне с 20 апреля. Ниже французской она впервые стала в январе 2025 года и удерживается ниже с 15 июня.

20 ноября американское рейтинговое агентство KBRA повысило кредитный рейтинг Греции с BBB до BBB+ со стабильным прогнозом. По оценке старшего директора и руководителя направления суверенных кредитов KBRA Кена Игана, греческий долг преимущественно имеет фиксированную ставку и длительные сроки погашения, а рынки оценивают государство значительно благоприятнее, чем в прошлом.

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В 2025 году первичный профицит бюджета Греции составил 5,1% ВВП — доходы превысили расходы без учета выплат по обслуживанию долга. KBRA называет этот показатель самым высоким в Европе. Также сократился разрыв в уплате НДС: с 24% в 2019 году до около 9% в 2024 году, что примерно соответствует среднему уровню ЕС.

Долг почти сравнялся с итальянским

По данным Евростата, во втором квартале 2026 года государственный долг Греции снизился до 140,8% ВВП против 152% годом ранее. В то же время долг Италии вырос до 139,9% ВВП со 137,6%, а Франции — до 119,1% со 115,4%. Разница между показателями Греции и Италии, которая ранее превышала 14 процентных пунктов, сократилась до менее чем одного пункта. KBRA ожидает, что к 2027 году греческий долг уменьшится примерно до 129% ВВП.

Средний срок погашения долга центрального правительства Греции составляет 18 лет, а займов Европейского механизма стабильности — 32 года. В то же время агентство указывает на слабое место экономики: низкий уровень сбережений домохозяйств. KBRA прогнозирует, что дефицит текущего счета Греции в этом году достигнет 6,6% ВВП, поскольку инвестиции в значительной степени финансируются средствами из-за рубежа.

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