Греция и Израиль ведут переговоры о новых оборонных соглашениях общей стоимостью до 1 млрд евро. По данным греческой газеты Kathimerini, о которых сообщает Anadolu Agency, речь идет о системах радиоэлектронной борьбы, дальнобойных высокоточных ракетах и расширении подготовки пилотов в Каламате.

Подготовка пилотов в Каламате

Учебный центр в Каламате греческие ВВС используют совместно с израильской компанией Elbit Systems в рамках 20-летнего соглашения, заключенного в 2021 году. Центр обеспечивает около 7 тыс. часов подготовки на турбовинтовых самолетах T-6 и 3,5 тыс. часов на реактивных самолетах M-346 ежегодно.

По информации Kathimerini, центр приближается к пределу своей пропускной способности: несколько арабских стран стремятся получить места для обучения, а Объединенные Арабские Эмираты предлагают многолетнее участие в программе. Для увеличения количества учебных часов необходимы дополнительные самолеты, тренажеры и инструкторы.

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Греция уже потратила на центр более 1,5 млрд евро и хочет ограничить дополнительные расходы суммой 70 млн евро. Израиль первоначально предлагал 280 млн евро, пишет Kathimerini.

Ракеты и система ПВО

Отдельные переговоры по системам радиоэлектронной борьбы находятся на продвинутой стадии. Греция также обсуждает с Israel Aerospace Industries дальнобойные высокоточные ракеты LORA.

Переговоры проходят после подписания 31 августа соглашения Achilles Shield стоимостью около 3 млрд евро о создании первой в Греции интегрированной многоуровневой системы противовоздушной обороны. Греческие оппозиционные партии критиковали это соглашение после того, как директор Израильской организации противоракетной обороны Моше Патель сообщил Kathimerini, что лицензия не предусматривает доступа к исходному коду системы командования и управления сетью.

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