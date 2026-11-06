Греция и Кипр выпустили морские сообщения NAVTEX для исследований морского дна вдоль запланированного маршрута электрического соединения между Критом и Кипром. Об этом объявили греческий независимый оператор передачи электроэнергии Admie и Great Sea Interconnector SA, сообщает Cyprus Mail.

Исследования для энергосоединения

Работы в морских районах вдоль предложенного маршрута должно проводить научно-исследовательское судно Abeille Marengo. По данным компаний, исследования являются частью технических работ в рамках проекта Great Sea Interconnector (GSI) и должны предоставить дополнительные данные для его детального технического проектирования.

Проект предусматривает электрическое соединение между Критом и Кипром. Его реализация сопровождается неопределенностью и задержками, связанными с морскими спорами в восточном Средиземноморье.

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Контр-NAVTEX Турции

В ответ на греческое сообщение HA15-1411/26 Турция выпустила контр-NAVTEX №1105/26. Анкара заявила, что часть акватории, охваченной греческим NAVTEX, находится в пределах ее континентального шельфа. Турецкая сторона также утверждает, что уведомила ООН о границах этого шельфа 18 марта 2020 года.

Турецкие власти заявили, что не давали согласия на исследовательские работы, описанные в греческом сообщении, и назвали их несанкционированными. В контр-NAVTEX указано, что исследования в районах, которые Анкара считает находящимися под ее морской юрисдикцией, должны координироваться с соответствующими турецкими органами.

Отдельно Турция выпустила контр-NAVTEX относительно кипрского сообщения об исследованиях судном Kobi Ruegg для проекта телекоммуникационного кабеля East to Med Corridor, который должен соединить Саудовскую Аравию и Грецию. Анкара заявила, что кипрское сообщение было выпущено неуполномоченной станцией, а соответствующая акватория относится к зоне обслуживания турецкой службы NAVTEX.

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