Греция определила 1 июля следующего года целевой датой для присоединения Кипра к Шенгенской зоне. Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис, сообщает Cyprus Mail. В этот день Греция примет на себя ротационное председательство в Совете Европейского союза.

Возражения государств ЕС

По словам Христодулидиса, возражения государств — членов ЕС относительно вступления Кипра в Шенгенскую зону «в значительной степени преодолены». В случае присоединения остров станет 30-м членом зоны свободного передвижения.

Президент также заявил, что турки-киприоты и члены их семей, имеющие право пользоваться пунктами пропуска, не будут ограничены в этих правах. По его словам, они сохранят действующие возможности пересекать линию между двумя частями острова.

Цифровой контроль на пунктах пропуска

Одним из технических вопросов остается применение новой цифровой системы въезда-выезда Шенгенской зоны для граждан третьих стран на пунктах пропуска, число которых вскоре должно составить 11. Христодулидис сказал, что в аэропортах Ларнаки и Пафоса планируется внедрить определенный механизм контроля, не уточнив деталей.

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Проблема может возникнуть, если человек прибывает на остров через аэропорт Эрджан (Тимбу), а затем пересекает Зеленую линию через пункт пропуска. Аналогично его въезд или выезд не будет зафиксирован в системе, если он прибудет из государства Шенгенской зоны и покинет Кипр через этот аэропорт. В нынешних условиях это может создать административные трудности для контроля части въездов и выездов граждан третьих стран.

Позиция Еврокомиссии

Европейская комиссия в июле выразила поддержку вступлению Кипра в Шенген. В то же время Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел не включил возможное присоединение Кипра в повестку дня своего последнего заседания. Следующие заседания совета запланированы на 3 и 4 декабря.

Лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман ранее заявлял, что их сторона должна быть вовлечена в процесс. Он предупреждал, что вступление в Шенген может создать осложнения для свободы передвижения турок-киприотов, в частности для тех, кто не является гражданами Республики Кипр.

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