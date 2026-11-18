Греческий банк Eurobank заключил соглашение с акционерами болгарского First Investment Bank (Fibank) Ивайло Мутафчиевым и Цеко Миневым о приобретении 65% акций банка примерно за €650 млн. Как сообщает Cyprus Mail, цена составляет €6,73 за акцию и оценивает 100% Fibank примерно в €1 млрд.

План объединения банков

После завершения сделки Eurobank планирует объединить Fibank со своим болгарским подразделением Postbank. По данным Болгарского народного банка по состоянию на 30 сентября 2026 года, объединенная структура должна стать крупнейшим банком Болгарии по активам и депозитам с долей рынка около 20%.

Fibank является пятым по величине банком страны по доле активов, тогда как Postbank занимает четвертое место. Fibank был основан в Софии в 1993 году. Банк имеет 115 отделений в Болгарии, банковскую дочернюю компанию в Албании и филиал на Кипре. По состоянию на сентябрь 2026 года его консолидированные активы составляли €10,6 млрд, а депозиты клиентов — €8,2 млрд.

После завершения операции Eurobank должен будет подать обязательное тендерное предложение в отношении всех акций Fibank, которыми он еще не будет владеть. Речь, в частности, идет примерно о 18% акций Болгарского банка развития и около 17% акций в свободном обращении. Болгарский банк развития предоставил Eurobank безотзывное обязательство подать свои акции в рамках этого предложения.

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Финансирование и сроки

Расчет по сделке будет проведен полностью наличными. Eurobank планирует профинансировать ее за счет избыточного капитала и увеличения акционерного капитала на €750 млн. Для этого требуется одобрение внеочередного общего собрания акционеров, запланированного на 9 декабря 2026 года, а также решение совета директоров об условиях увеличения капитала.

Крупнейший акционер Eurobank, Fairfax Financial Holdings, которому принадлежит около 32,9% голосов, поддержал операцию и заявил о намерении голосовать за соответствующие решения. Закрытие покупки 65% акций ожидается в первой половине 2027 года после получения регуляторных разрешений и выполнения других условий. Обязательное тендерное предложение планируется провести во втором или третьем квартале 2027 года, а юридическое слияние Postbank и Fibank — в четвертом квартале того же года.

Eurobank ожидает, что операция обеспечит более €70 млн ежегодной экономии расходов после уплаты налогов, когда синергии будут полностью реализованы к 2029 году. Банк также прогнозирует дополнительные доходы от перекрестной продажи услуг.

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