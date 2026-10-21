Община Вииквемконг на неуступленной территории в сельской части канадской провинции Онтарио установила небольшой дата-центр. Его оборудовали в рамках усилий по модернизации систем ведения записей и для сохранения культурного наследия общины.

Цифровые записи общины

В дата-центре локально хранятся цифровые файлы, в том числе видеозаписи, на которых представители народа анишинаабе говорят на родном языке. По данным источника, локальное хранение должно помочь общине защитить свое культурное наследие и сохранить контроль над собственными данными.

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Устная традиция и цифровое сохранение

Коренные народы на протяжении тысяч лет передавали традиции и культуру через устные рассказы. Теперь община Вииквемконг использует дата-центр как один из способов сохранить это наследие в цифровом виде.

Материал посвящен коренной общине Канады и ее подходу к хранению информации на собственной территории. О проекте сообщает The Hindu, которое указывает, что дата-центр расположен на территории Вииквемконг в Онтарио.

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