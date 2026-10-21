+13° Киев +13° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.06 € 50.56 zł 11.58
$ 45.06 € 50.56 zł 11.58
+13° Киев +13° Варшава +10° Вашингтон
Новости Вокруг света

Община Вииквемконг в Канаде оборудовала дата-центр для сохранения наследия — The Hindu

Фёдор Крыштовский 21 Октября 2026 10:46
Община Вииквемконг в Канаде оборудовала дата-центр для сохранения наследия — The Hindu

Община Вииквемконг на неуступленной территории в сельской части канадской провинции Онтарио установила небольшой дата-центр. Его оборудовали в рамках усилий по модернизации систем ведения записей и для сохранения культурного наследия общины.

Цифровые записи общины

В дата-центре локально хранятся цифровые файлы, в том числе видеозаписи, на которых представители народа анишинаабе говорят на родном языке. По данным источника, локальное хранение должно помочь общине защитить свое культурное наследие и сохранить контроль над собственными данными.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Устная традиция и цифровое сохранение

Коренные народы на протяжении тысяч лет передавали традиции и культуру через устные рассказы. Теперь община Вииквемконг использует дата-центр как один из способов сохранить это наследие в цифровом виде.

Материал посвящен коренной общине Канады и ее подходу к хранению информации на собственной территории. О проекте сообщает The Hindu, которое указывает, что дата-центр расположен на территории Вииквемконг в Онтарио.

Читай нас в
Загружай наше приложение