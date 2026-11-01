50-летняя гражданка Шри-Ланки Ручира Ранасингхе уже три года не может покинуть Острова Кука, поскольку Новая Зеландия и Австралия отклоняют ее заявления на транзитные визы. Женщина хочет вернуться в Шри-Ланку, в том числе чтобы попасть на свадьбу своего единственного сына в ноябре.

Отказ в транзите

Как сообщает BBC News, в декабре 2022 года Ранасингхе приехала в Новую Зеландию по двухмесячной гостевой визе. По ее словам, после подачи заявления о предоставлении убежища она получила открытую рабочую визу для лиц, ищущих убежище, и устроилась на работу в ресторан. Ранасингхе утверждает, что ресторан согласился выступить спонсором ее заявления на рабочую визу, однако в нем отказали, поскольку лица, ищущие убежище, обычно не могут подавать заявления на другие визы во время рассмотрения их заявлений.

Женщина также утверждает, что иммиграционный консультант посоветовала ей временно выехать из Новой Зеландии и подать новое заявление на рабочую визу из-за границы. Она отправилась на Острова Кука, но снова получила отказ. Выезд из Новой Зеландии также означал нарушение условий ее визы, связанной с заявлением о предоставлении убежища.

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Альтернативные маршруты

Ранасингхе трижды безуспешно обращалась за транзитной визой Новой Зеландии и четыре раза — за австралийской. Иммиграционная служба Новой Зеландии сообщила BBC, что отклонила заявления, поскольку не убеждена в том, что ее подлинным намерением был лишь транзит через страну. В офисе министра иммиграции добавили, что сопровождение или применение наручников не устранили бы возможности подачи нового заявления о предоставлении убежища.

Другие международные маршруты с Островов Кука проходят через Таити или Гавайи. Однако для рассмотрения заявлений на визы по этим направлениям Ранасингхе должна лично сдать биометрические данные в Новой Зеландии. На островах ей бесплатно предоставили жилье для персонала в отеле, а местные жители помогают с едой и одеждой. Министерство иностранных дел Шри-Ланки заявило, что принимает необходимые меры для содействия ее возвращению домой.

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