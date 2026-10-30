С началом влажного сезона на островах Тиви на севере Австралии вновь начала формироваться гроза Гектор — гигантское облако, которое из Дарвина обычно можно увидеть над островами примерно после 15:00. Это единственная в мире гроза, имеющая собственное название, сообщает ABC News Australia.

Гроза высотой до 20 километров

Название Гектор грозе дали пилоты времен Второй мировой войны: они использовали ее предсказуемое местоположение как навигационный ориентир во время полетов между Дарвином и Папуа — Новой Гвинеей. В то же время коренные общины островов Тиви давно знали об этом явлении и учитывали изменения погоды в традиционном календаре с тремя большими и 13 малыми сезонами.

Гектор возникает в периоды Тияри и Джамутакари, которые продолжаются с сентября по февраль. Один из малых сезонов — Пумваньингари — также связан с послеобеденными грозами, повышением влажности и развитием облаков.

Грозовое облако может достигать 20 километров в высоту, прорываться через тропосферу в нижнюю стратосферу и приобретать характерную плоскую вершину. Оно содержит миллионы тонн воды, переносит тепло и влагу с поверхности тропиков в верхние слои атмосферы и способно принести до 50 миллиметров осадков за несколько часов.

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Почему Гектор возникает почти каждый день

Регулярность грозы объясняют географией островов Тиви. Остров Мелвилл имеет размеры примерно 50 на 100 километров: он достаточно большой, чтобы его центральная часть днем нагревалась на 5 градусов Цельсия сильнее побережья, и в то же время достаточно малый, чтобы туда поступал влажный морской воздух.

Каждый день более прохладный и плотный воздух с моря движется к теплому центру острова со всех сторон. Там воздушные потоки сходятся и заставляют горячий влажный воздух подниматься вверх. Он охлаждается и конденсируется, образуя мощное кучево-дождевое облако; частицы льда в нем создают условия для молний.

При отсутствии муссонных ветров или циклонов Гектор будет формироваться в большинство дней на протяжении следующих шести месяцев. В мае юго-восточные ветры сухого сезона с материка прекращают этот ежедневный цикл.

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