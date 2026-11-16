Исследователи Университета Шарджи выявили в целом обратную связь между грудным вскармливанием и депрессивными симптомами у матерей в Лесото, Мозамбике, Непале и Бангладеш. Анализ охватил 12 257 матерей в возрасте от 15 до 49 лет и основывался на данных демографических и медицинских обследований, сообщает News-Medical.

Данные четырех стран

Результаты исследования опубликовали в журнале Discover Mental Health. Депрессивные симптомы оценивали по пунктам обследования, адаптированным из Patient Health Questionnaire. Авторы применили отдельные для каждой страны и объединенные модели логистической регрессии, учитывая возраст матерей, уровень образования и благосостояние домохозяйств.

Во всей выборке 94,3% участниц не сообщили о депрессивных симптомах, а 5,7% — сообщили. На момент опроса грудью кормили 96,1% матерей. Авторы отметили, что обратная связь между грудным вскармливанием и депрессивными симптомами была более последовательной в Бангладеш и в объединенном анализе всех четырех стран.

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Доля матерей с депрессивными симптомами составила 6,3% в Лесото, 7,6% в Мозамбике, 4% в Бангладеш и 5,1% в Непале. Самая высокая доля грудного вскармливания была в Непале — 98,9%; в Лесото она составила 92,3%, в Мозамбике — 96,3%, а в Бангладеш — 95,7%.

Ограничения исследования

Авторы подчеркнули, что сила и статистическая значимость выявленной связи различались между странами. Они также указали на ограничения работы: анализ охватил только четыре государства — два в Африке и два в Южной Азии.

Исследователи считают, что программы поддержки грудного вскармливания могут стать точкой входа для интеграции помощи в сфере психического здоровья матерей. В то же время они призывают провести продольные исследования, чтобы точнее выяснить временную связь между грудным вскармливанием и материнской депрессией.

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