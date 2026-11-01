Декабрьские всеобщие выборы в Южном Судане могут столкнуться с серьезными организационными препятствиями: в стране нет национального реестра избирателей, миллионы людей являются перемещенными лицами, а подписанный текст обновленного избирательного закона не был обнародован. Об этом сообщает Nation Kenya.

Выборы должны завершить переходный период после конфликта. С 2018 года страной управляет правительство, основанное на разделении власти, во главе с Народно-освободительным движением Судана (SPLM), в состав которого входит основная оппозиционная сила SPLM-IO. Голосование должно заменить эту переходную систему властью, избранной гражданами.

Регистрация и перемещенные лица

Национальная избирательная комиссия планирует регистрировать избирателей вручную в бумажных регистрационных книгах, а затем вносить данные в компьютерную систему. Для этого необходимо подготовить тысячи работников, проверить реестр, утвердить кандидатов, напечатать бюллетени и организовать голосование по всей стране.

Задачу осложняют плохие дороги, сезонные наводнения и рассредоточенное население. Около 2,5 млн жителей Южного Судана являются внутренне перемещенными лицами, еще более 2,3 млн беженцев находятся в соседних государствах, в частности в Кении и Уганде. У многих из них нет действительных документов. По данным издания, избирательная комиссия планирует разрешить подтверждать личность через местных вождей, чтобы люди без удостоверений могли участвовать в процессе.

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Неопределенные правила и давление календаря

Президент Сальва Киир 21 сентября 2026 года подписал изменения в Закон о национальных выборах, которые определяют процедуру голосования, избирательные округа и численность парламента. В то же время подписанный текст документа не предоставили ни общественности, ни участникам избирательного процесса, что оставляет неопределенность относительно правил и последовательности отдельных этапов.

Дополнительное давление создают праймериз правящей SPLM. Сотни претендентов подали заявки на партийные номинации в парламент и на должности губернаторов. Кандидаты не могут завершить официальную процедуру выдвижения, пока партия не определит своих представителей. Праймериз также сопровождаются заявлениями о манипуляциях и спорами по поводу отбора кандидатов.

Выборы в стране уже неоднократно откладывались: сначала с декабря 2022 года на 2024 год, а затем на 2026 год из-за задержек в выполнении положений мирного соглашения. Автор материала отмечает, что возможными вариантами являются технический перенос голосования или проведение президентских и парламентских выборов в разные месяцы в рамках одного процесса. В то же время правовые основания для таких шагов остаются неясными.

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