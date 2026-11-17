По делу, которое рассматривалось в Адмиралтейском отделении суда Англии и Уэльса, Ineos Group британского миллиардера Джима Рэтклиффа во внесудебном порядке урегулировала спор с Athena Racing Бена Эйнсли относительно гоночной яхты Britannia, построенной для Кубка Америки 2024 года. Как сообщает The Guardian, иск, рассмотрение которого планировалось на январь 2028 года, отозван.

Иск на сумму более 10 млн фунтов

Ineos подала иск в марте после того, как Athena Racing решила продолжить использовать Britannia в кампании к Кубку Америки 2027 года в Неаполе. Согласно судебным документам, Ineos требовала от Athena более 10 млн фунтов стерлингов из-за предполагаемого отказа вернуть яхту.

В заявлении Ineos сообщила, что достигла урегулирования с Athena Racing и считает дело закрытым. Детали соглашения, в том числе информацию о том, была ли возвращена яхта, стороны не раскрыли.

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Претензии относительно активов

Председатель Royal Yacht Squadron Ltd Майкл Грейд сообщил членам клуба, что все взаимные претензии сторон отозваны. Он назвал это позитивной новостью для GB1, которая готовится бросить вызов в 38-м Кубке Америки в Неаполе в следующем году.

Ранее Ineos заявляла, что потратила на Britannia 180 млн фунтов, а также 170 млн фунтов на яхту, использованную в кампании Кубка Америки 2021 года. Athena в ответ утверждала, что всегда владела активами и интеллектуальной собственностью обеих кампаний, а Ineos была спонсором. Представитель Athena Racing/GB1 заявил изданию, что команда остается владельцем активов, включая гоночную яхту класса AC75.

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