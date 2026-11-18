Группа Posco заключила трехлетнее соглашение о поставках лития производителю батарей для электромобилей CATL. Контракт будет действовать в 2026–2028 годах и направлен на начало долгосрочного партнерства и формирование стабильной цепочки поставок сырья.

Детали соглашения

По данным Korea Herald, стороны не раскрыли источник поставок лития и целевой рынок из-за конфиденциальности договоренностей. Posco имеет предприятие по производству лития из рассола в Аргентине, а также владеет долями в проектах в Австралии и правами на поставки концентрата.

В прошлом месяце Posco Holdings завершила строительство объекта на начальной стадии производства для второго завода по добыче лития из рассола в Аргентине. Вместе с первым заводом это довело совокупную годовую мощность до 48 тыс. тонн.

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Планы Posco

В рамках стратегии Triple Core, которую продвигает председатель Posco Group Чан Ин Хва, группа планирует увеличить годовые производственные мощности по литию до 173 тыс. тонн к 2033 году. К 2035 году компания рассчитывает получать от литиевого бизнеса более 1,8 трлн вон операционной прибыли, или 1,35 млрд долларов согласно оценке, приведенной Korea Herald.

Posco заявила, что соглашение укрепит ее базу продаж лития в Китае благодаря сотрудничеству с CATL. По данным компании, на CATL приходится около 40% мирового рынка батарей для электромобилей.

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