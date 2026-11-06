Министерство экономики и финансов Южной Кореи сообщило, что Группа Всемирного банка назначила Ум У-чона вице-президентом и генеральным директором Независимого механизма подотчетности. Бывший руководитель Азиатского банка развития вступит в должность 18 января. Он стал вторым представителем Южной Кореи, назначенным на должность вице-президента в Группе Всемирного банка.

Рассмотрение жалоб сообществ

По данным Korea Herald, новый орган будет рассматривать жалобы сообществ, которых касаются проекты, финансируемые Группой Всемирного банка. Он также будет проверять соблюдение экологических и социальных стандартов.

Ум У-чон будет напрямую отчитываться перед советами директоров Группы Всемирного банка. Он будет контролировать урегулирование споров, проверки соблюдения требований и консультационную работу независимо от руководства организации.

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Объединение существующих структур

Механизм объединит Инспекционную группу Всемирного банка и Службу урегулирования споров с Советником по соблюдению требований и омбудсменом, который работает с Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций. Реформа должна упростить процедуру подачи жалоб и усилить подотчетность в рамках всей группы.

Ум У-чон имеет более 30 лет опыта в сфере международного развития и финансирования развития. Он присоединился к Азиатскому банку развития в 1993 году, занимал должности секретаря и генерального директора по устойчивому развитию и изменению климата, а в 2021–2024 годах был управляющим генеральным директором банка. В последнее время он возглавлял некоммерческую организацию Global Energy Alliance for People and Planet, основанную в Нью-Йорке в 2021 году. В июле 2024 года Ким Сан-бу стал вице-президентом Всемирного банка по цифровой трансформации.

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