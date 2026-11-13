В США консультативная группа президента Дональда Трампа по вопросам искусственного интеллекта 12 ноября обсудила способы побудить критически важные секторы сообщать о кибератаках, совершенных с использованием ИИ. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на представителя администрации Трампа.

Риски для критической инфраструктуры

Группа советников должна помочь сформировать подход администрации к искусственному интеллекту на фоне быстрого развития технологии. Администрация сталкивается с растущим давлением из-за риска того, что ИИ-агенты могут осуществлять взломы без разрешения человека.

Особую обеспокоенность вызывают кибератаки с использованием ИИ против критической инфраструктуры — секторов, важных для экономики и безопасности США. К ним относятся банковская сфера, энергетика и экстренные службы. Атака на такие системы может привести к опасности или сбоям в работе.

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Стандарты сообщения об инцидентах

Согласно заявлению администрации, руководитель технологического направления Министерства обороны США Эмил Майкл, который также является заместителем председателя рабочей группы, говорил о прогрессе в разработке национальных стандартов. Они должны предусматривать сообщение разработчиками ИИ об инцидентах безопасности и обмен информацией о киберзащите.

Участники также рассматривали варианты, которые могли бы побудить операторов критической инфраструктуры раскрывать данные об уязвимостях и кибератаках без опасений юридических последствий. Обмен информацией о цифровых угрозах между бизнесом и властями поддерживает Закон об обмене информацией в сфере кибербезопасности 2015 года, срок действия которого должен завершиться в следующем месяце. Он предоставляет защиту для оборонительного мониторинга, который в иных условиях мог бы нарушать правила, касающиеся прослушивания или наблюдения.

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