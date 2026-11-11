В США, на Арлингтонском национальном кладбище, военный часовой сделал замечание группе главы Пентагона Пита Хегсета, которая находилась у Могилы Неизвестного солдата после церемонии ко Дню ветеранов. По данным Rolling Stone, 11 ноября 2026 года CNN опубликовал кадры, на которых часовой отреагировал на смех, доносившийся от группы после фотографирования у мемориала.

Замечание часового

Часовой армии США призвал всех посетителей постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение. После этого группа продолжила подниматься по ступеням перед мемориалом.

По информации CNN, вместе с Хегсетом у могилы находились его жена Дженнифер, руководитель аппарата Рики Бурия, заместитель руководителя аппарата Патрик Уивер и старшая советница и заместитель помощника Тами Радабо.

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Мемориал в Арлингтоне

Могила Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище является местом захоронения американского военнослужащего, погибшего в Первой мировой войне. С 1948 года ее круглосуточно охраняют часовые 3-го пехотного полка армии США, а смена караула происходит каждые полчаса.

Пентагон не предоставил Rolling Stone оперативный комментарий по поводу инцидента.

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