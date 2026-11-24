Владельцы Grand Theft Auto 6 с подпиской PlayStation Plus Premium могут транслировать игру через облако на PlayStation 5 или портативное устройство PlayStation Portal без установки на консоль. Для этого необходимо приобрести копию игры и иметь премиальную подписку. Как сообщает Engadget, информация о поддержке облачной трансляции для PS5 и PS Portal появилась на странице GTA 6 в PlayStation Store.

Без загрузки на PS5

Облачный запуск позволяет не устанавливать GTA 6 в хранилище консоли. По данным издания, для установки игры требуется около 212 ГБ свободного места. PlayStation Portal также можно использовать для облачного запуска GTA 6 без обязательного наличия PS5.

Автор Engadget отметил, что не смог самостоятельно протестировать функцию, поскольку приобрел игру на другой учетной записи, чем та, на которой оформлена подписка PlayStation Plus. Издание также указывает, что PlayStation Plus Premium будет транслировать GTA 6 в качестве версии для PS5. В то же время Xbox Cloud Gaming использует графические настройки Xbox Series S и имеет ограничения по времени использования, которых у PlayStation Plus Premium, по данным Engadget, нет.

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Облачный запуск на ПК не подтвержден

Engadget пишет, что возможности транслировать приобретенную копию GTA 6 на ПК через облачный сервис PlayStation, по-видимому, нет. В то же время пользователи могут использовать удаленное воспроизведение со своей PS5 на компьютере.

В прошлом месяце появлялись сообщения о якобы эксклюзивных правах Xbox на облачный стриминг GTA 6, однако директор по стратегии Xbox Мэттью Болл уточнил, что это не соответствует действительности. Sony заявила, что GTA 6 стала крупнейшим релизом в истории платформы: за первые выходные игру на PS5 запустили более 39 млн уникальных игроков, которые суммарно провели в ней 683 млн часов. Rockstar Games сообщила о 32,5 млн предзаказов и 3,79 млрд долларов розничных продаж в первый день.

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