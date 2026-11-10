Rockstar Games планирует сделать Grand Theft Auto VI доступной через Xbox Cloud Gaming одновременно с релизом игры. Владельцы Xbox One смогут запускать её в облачном сервисе без перехода на PlayStation 5 или Xbox Series X|S, сообщает The Verge.

Стриминг на консолях Xbox

По данным издания, облачный запуск GTA VI, по-видимому, будет ограничен консолями Xbox Series X|S и Xbox One. Игра не должна быть доступна для стриминга на ПК, в веб-версии сервиса или на телевизорах, хотя Xbox Cloud Gaming обычно поддерживает такие устройства.

Rockstar отметила, что для потоковой передачи игры на консоли Xbox будут применяться графические настройки Xbox Series S. Это позволит владельцам Xbox One играть в новую часть серии через интернет-соединение.

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30 кадров в секунду на консолях

Rockstar также подтвердила, что GTA VI будет работать с частотой 30 кадров в секунду на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S и Xbox Series X. Преимуществами PlayStation 5 Pro станут трассируемые тени и поддержка технологии PlayStation Spectral Super Resolution.

Руководитель по стратегии Xbox Мэттью Болл ранее заявил в X, что Microsoft не будет транслировать GTA VI эксклюзивно. В то же время, по оценке The Verge, на старте Microsoft фактически останется единственным поставщиком облачного стриминга игры, но только на консолях Xbox. Rockstar также сообщила о полной поддержке Remote Play на PlayStation и Xbox, однако эта функция не является облачным стримингом.

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