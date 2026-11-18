Новая часть серии видеоигр Grand Theft Auto — GTA VI — выходит в мировой релиз после 13 лет ожидания, двух переносов даты выхода и нескольких утечек. Игра станет доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в полночь по местному времени в каждом регионе. Первыми её смогут запустить игроки в Новой Зеландии — в среду в 11:00 по Гринвичу.

Как сообщает France 24, Rockstar Games пока не публиковала официальную статистику продаж. В то же время аналитическая компания Sensor Tower оценивает их в более чем 15 млн копий ещё до выхода игры. Это означало бы более $1,5 млрд выручки при бюджете разработки, который оценивают в $1–1,5 млрд.

Ожидания рекордных продаж

Согласно прогнозу британской аналитической компании Omdia, продажи GTA VI до конца года могут достичь $3,2 млрд. Профессор Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета Йост ван Дройнен назвал игру исключительным явлением индустрии развлечений, а также сравнил её с «Тейлор Свифт видеоигр».

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Американский издатель Take-Two Interactive, которому принадлежит Rockstar, развернул масштабную маркетинговую кампанию. По данным HR-платформы Remote, количество заявок на отпуск в мире накануне 19 ноября выросло на 32%.

Мир Леониды и споры вокруг серии

События GTA VI разворачиваются в вымышленном штате Леонида, вдохновлённом Флоридой. Игра рассказывает о паре в стиле Бонни и Клайда, которая пытается выжить в вымышленном Майами, охваченном преступностью. Разработчики обещают больше реализма: внешность персонажей будет зависеть от питания, а игрокам придётся развивать отношения между главными героями.

Rockstar потратила на создание GTA VI более восьми лет, а активная разработка началась после выхода Red Dead Redemption II в 2018 году. Накануне релиза игру номинировали в восьми категориях премии Game Awards, церемония которой запланирована на 10 декабря. Официальный выпуск GTA VI сейчас не запланирован в России, Китае, Ливане и Катаре.

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