В Парагвае доллар подорожал примерно на 12% по отношению к гуарани за восемь дней — с 5661 гуарани за доллар 28 октября до около 6358 гуарани 5 ноября 2026 года. Это происходило на фоне углубления кризиса цифрового Ueno Bank, у которого было почти 3 млн клиентов и который Центральный банк Парагвая перевел в процедуру урегулирования. Об этом сообщает The Rio Times.

Реакция валютного и долгового рынков

По данным издания, 5 ноября отдельные рыночные котировки достигали 6487 гуарани за доллар. Местные медиа 5 и 6 ноября сообщали о курсе в диапазоне от примерно 6360 до 6490 гуарани за доллар.

The Rio Times отмечает, что эти данные не являются официальным курсом Центрального банка Парагвая, поскольку изданию не удалось проверить таблицы регулятора. В материале также не обнаружили сообщений о продаже центробанком долларов после перехода Ueno Bank под контроль регулятора.

Одновременно вырос спред по долларовым облигациям Парагвая в индексе EMBI — показатель дополнительной доходности, которую инвесторы требуют по сравнению с государственными облигациями США. Он поднялся примерно со 119 до 144 базисных пунктов, а внутри дня достигал 157 пунктов. В марте Ueno Bank также разместил пятилетние долларовые ноты примерно на 350 млн долларов.

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Рейтинги и выплаты вкладчикам

Moody's в июле 2026 года подтвердило суверенный рейтинг Парагвая на уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Это самый низкий уровень инвестиционной категории по шкале агентства. В отчете от 6 ноября Moody's не увидело немедленного влияния банковского кризиса на суверенный рейтинг, одновременно указав на институциональные и управленческие слабости.

S&P Global Ratings оценивает Парагвай на уровне BBB-, также в инвестиционной категории, а Fitch Ratings — на уровне BB+ с позитивным прогнозом. По состоянию на 7 ноября сообщений об изменении оценок трех агентств не было.

Центральный банк Парагвая организовал выплаты вкладчикам Ueno Bank в размере до 10 млн гуарани на одного вкладчика — примерно 1540 долларов по ориентировочному курсу, использованному изданием. Moody's отмечало, что около 97% вкладчиков полностью охвачены фондом гарантирования депозитов, ликвидность которого в сентябре составляла около 1,6 млрд долларов.

Политические последствия

The Rio Times также сообщило, что 6 ноября Сенат отстранил президента Сантьяго Пенью, а вице-президент Педро Альяна в тот же день принес присягу как глава государства. По данным издания, объем государственных средств, в том числе пенсионных фондов, размещенных в Ueno Bank, оценивается в диапазоне от 730 млн до 870 млн долларов.

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