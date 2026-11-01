В Кении губернатор округа Керичо Эрик Мутаи заявил, что готов в будущем сотрудничать со своим заместителем Фредом Кируи при иных политических договоренностях. Заявление он сделал в Кипкелионе в присутствии Кируи, несмотря на четырехлетний конфликт между должностными лицами, сообщает Nation Kenya.

Мутаи сказал, что их разногласия не носят личного характера. В то же время он выразил разочарование тем, что его заместитель, по словам губернатора, сотрудничал с его политическими оппонентами, в том числе с бывшим министром энергетики Чарльзом Кетером, вместо совместной работы в администрации округа.

Взаимные претензии

Кируи со своей стороны обвинил губернатора в отстранении его от управления округом. Он заявил, что бюджет его офиса сократили, сотрудников перевели на другие должности, а на служебные поездки ему приходилось тратить собственные средства на топливо или пользоваться личным автомобилем.

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Заместитель губернатора ранее заявлял, что намерен баллотироваться против Мутаи на выборах 2027 года и будет искать новых политических партнеров. В августе Мутаи публично сообщил, что выбрал своим кандидатом в заместители на этих выборах Джексона Ропа — члена исполнительного комитета округа по финансам и экономическому планированию.

Конфликт после выборов 2022 года

Политики занимают свои должности после выборов 2022 года. Кируи неоднократно утверждал, что губернатор не выполнил договоренность о распределении полномочий в соотношении 60 на 40. Среди других спорных вопросов назывались назначение членов исполнительного комитета округа и должностных лиц, а также определение и финансирование проектов развития.

Мутаи также обвинял Кируи в причастности к двум неудачным попыткам объявить ему импичмент. По данным издания, Сенат не поддержал обе попытки — 2 октября 2024 года и 26 августа 2025 года. Ранее примирить губернатора и его заместителя пытались, в частности, религиозные лидеры и совет старейшин народа кипсигис.

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