Губернатор Ленку возглавил новую партию FEDA в Кении — Nation Kenya

В Найроби, Кения, губернатор округа Каджиадо Джозеф Оле Ленку 6 ноября возглавил новую политическую партию Forum for Economic Development Agenda (FEDA). Партию представили в Ufungamano House под лозунгом «Справедливость и процветание»; она заявляет о намерении стать политической площадкой для маргинализированных и меньшинственных сообществ. Об этом сообщает Nation Kenya.

Позиция новой партии

Ленку заявил, что сообщества, в том числе представители народа маа, годами рассматривались в национальной политике лишь как дополнительный источник голосов. По его словам, FEDA будет стремиться к справедливости, достоинству и поднимать вопрос исторической несправедливости.

Политик также сказал, что партия готова создавать альянсы с политическими силами, разделяющими ее взгляды, однако не уточнил, с кем именно она может сотрудничать в преддверии всеобщих выборов 2027 года. Генеральный секретарь FEDA Мейтамеи Ололдапаш заявил, что партия хочет создать институциональную основу для более широкого участия меньшинственных и маргинализированных сообществ в демократическом процессе Кении.

Ололдапаш также утверждал, что неназванные высокопоставленные чиновники угрожали Ленку арестом и судом по делу о коррупции, если презентация партии не будет отменена. Депутат парламента от Южного Каджиадо Сэмюэл Парашина поддержал эти утверждения.

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Конкуренция за голоса маа

FEDA может повлиять на борьбу за электорат в Каджиадо, Нароке и Самбуру — округах, где доминируют сообщества маа. На выборах 2022 года Рейла Одинга получил в этих трех округах в общей сложности около 360 тысяч голосов, а Уильям Руто — около 325 тысяч.

После смерти Одинги в 2025 году и формирования правительства широкого представительства политические силы конкурируют за его бывшую базу поддержки. Ленку находится на втором и последнем сроке на посту губернатора Каджиадо, куда он был избран от Orange Democratic Movement. Ранее он представлял Jubilee Party, а теперь, по данным издания, намерен баллотироваться в Сенат от FEDA.

Сенатор Каджиадо Сэмюэл Секи заявил, что создание FEDA не ослабит позиции Democracy for the Citizens Party в регионе.

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