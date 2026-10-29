Кандидат в президенты Нигерии от Allied Peoples Movement (APM) и губернатор штата Ойо Сейи Макинде на встрече с избирателями в Энугу призвал жителей юго-востока страны не голосовать в 2027 году на основе этнических или религиозных симпатий. Как сообщает Premium Times, политик обратился к участникам региональной встречи APM.

Обращение к избирателям

Макинде заявил, что его команду отговаривали от поездки на юго-восток из-за популярности в регионе Питера Оби. Оби, бывший губернатор штата Анамбра, баллотируется в президенты от Nigeria Democratic Congress.

По словам Макинде, проблемы страны не зависят от религиозной или этнической принадлежности. Он призвал избирателей избавиться от таких настроений во время предстоящих всеобщих выборов.

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Предвыборные обещания

Кандидат APM сообщил, что завершил серию встреч в шести геополитических зонах Нигерии. Он объяснил, что отложил презентацию предвыборной программы, чтобы учесть потребности, о которых узнал во время этих мероприятий. Макинде заявил, что его манифест представят 4 ноября 2026 года.

По словам политика, его программа Reset Agenda будет опираться на четыре направления: экономику, безопасность, образование и социально-политическую сферу. Макинде также пообещал обучать молодежь профессиональным навыкам, чтобы способствовать созданию рабочих мест и сокращению безработицы, а также создавать условия для развития бизнеса.

Председатель APM Юсуф Данталле на той же встрече заявил, что президент Бола Тинубу не выполнил обещаний после избрания в 2023 году. Кандидат партии в вице-президенты Лавал Даура сказал, что APM намерена решать проблемы страны с помощью программы из 16 пунктов.

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