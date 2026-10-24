Губернатор штата Ойо Сейи Макинде призвал перезагрузить экономику, систему безопасности и образование Нигерии. Его видеообращение показали во время запуска движения Makinde-Daura Resetter Movement в Икее, штат Лагос, сообщает Premium Times.

Призыв к переменам

Макинде заявил, что полностью поддерживает программу перезагрузки страны. По его словам, Нигерии необходимо изменить экономическую политику, архитектуру безопасности и систему образования.

Губернатор также поставил под сомнение пользу от роста валютных резервов, если многие нигерийцы не могут обеспечить свои семьи базовыми потребностями. Он сравнил такую ситуацию с главой семьи, который гордится сбережениями, в то время как члены семьи голодают.

По мнению Макинде, экономический прогресс должен улучшать условия жизни и давать молодым нигерийцам возможности реализовывать свои стремления.

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Мобилизация к выборам

Мартинс Джеймс, директор по медиа организации Progressive Youths for Makinde’s Presidency 2027, заявил, что мероприятие должно было подготовить сторонников к распространению программы движения в общинах Лагоса и других регионах страны. Он назвал выборы 2027 года возможностью для нигерийцев выбрать иной курс, сосредоточенный на развитии, подотчётности власти, экономических возможностях и качестве жизни.

Эммануэль Деннис, директор по работе с волонтёрами Makinde and Daura Presidential Campaign Organisation, назвал среди факторов, активизирующих движение, рост цен на топливо и электроэнергию, проблемы безопасности, безработицу и высокую стоимость жизни. По его словам, аббревиатура MAD означает Make a Difference with Makinde and Daura.

Деннис заявил, что кампания будет делать акцент на мобилизации на местах и содержательных политических вопросах, а не на развлекательных митингах. Организаторы также сообщили о намерении расширить сеть движения по всей Нигерии к выборам 2027 года.

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