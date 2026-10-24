Губернатор нигерийского штата Плато Калеб Муфванг во время встречи с выходцами из штата в Кадуне призвал их поддержать переизбрание президента Болы Тинубу в 2027 году. Он связал это с федеральной поддержкой инфраструктурных проектов в Плато, сообщает Premium Times Nigeria.

Призыв накануне кампании

Муфванг выступил в пятницу, накануне официального старта президентской кампании Всепрогрессивного конгресса. По его словам, дальнейшее сотрудничество властей Плато с федеральным правительством может ускорить развитие штата.

Губернатор призвал поддержать Тинубу на второй срок, чтобы программа Renewed Hope Agenda, по его утверждению, и дальше давала ощутимые результаты для населения и страны.

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Муфванг также назвал избрание Нентаве Йилватды национальным председателем партии возможностью для Плато усилить влияние в общенациональной политике. Он упомянул покойного Соломона Лара, который играл роль в национальном партийном руководстве, и заявил, что представительство штата на национальном уровне должно способствовать его интересам.

Муфванг поблагодарил членов общины Плато в Кадуне, которые ездили в штат голосовать за него на губернаторских выборах 2023 года. Он заявил о намерении поддерживать связь с общиной и призвал ее представителей участвовать в демократическом процессе, сохраняя мирные отношения с принимающей их общиной.

Среди результатов работы своей администрации, которые он назвал, губернатор упомянул дорожные работы во всех 17 районах местного самоуправления Плато, реформы образования, улучшение медицинских учреждений и взаимодействие с силовыми структурами. Он также сообщил об автобусном сообщении Tin City Metro и федеральном одобрении крупных дорожных коридоров, которые должны соединить Плато с другими штатами.

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