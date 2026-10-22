В Кении губернатор Найроби Джонсон Сакаджа уволил Джеффри Мосирию с должности главного должностного лица округа по вопросам участия общественности, взаимодействия с гражданами и обслуживания клиентов. Об этом сообщает Nation Kenya.

Изменения в администрации Найроби

В письме о переназначении и определении главных должностных лиц округа, выданном в среду, секретарь округа Мачел Вайкенда сообщил, что Мосирию заменит Зиппора Нджери Мванги. Ранее она отвечала за культуру, искусство и туризм.

Сакаджа также назначил Самуэля Нджогу исполняющим обязанности главного должностного лица по вопросам мобильности. Годфри Акумали стал главным должностным лицом по вопросам жилья, а также будет исполнять обязанности должностного лица по земельным вопросам.

Политические планы Мосирии

Изменения в мэрии Найроби произошли менее чем за десять месяцев до всеобщих выборов в Кении, запланированных на август 2027 года. Мосирия ранее заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Найроби и бросить вызов Сакадже.

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После получения письма о кадровых изменениях Мосирия заявил, что ожидал такого решения и теперь сосредоточится на своих политических планах. Он также утверждал, что окружение губернатора влияло на Сакаджу, а его работа якобы вызывала обеспокоенность у людей, близких к главе округа.

В последние месяцы Мосирия публично критиковал администрацию Найроби, обвиняя должностных лиц округа в коррупции, ненадлежащем управлении и игнорировании проблем жителей. В частности, он заявлял о проблемах с управлением здравоохранением и утверждал, что оборудование в отделении интенсивной терапии больницы Mama Lucy Kibaki вышло из строя и не было отремонтировано. Эти утверждения приведены в материале как позиция Мосирии.

Мосирия занимал должность главного должностного лица с 2022 года: сначала он отвечал за медицинские учреждения, в 2024 году был переведен в экологическое направление, а в ноябре 2025 года был назначен ответственным за участие общественности, взаимодействие с гражданами и обслуживание клиентов.

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