Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заменил смертные приговоры более чем 500 людям, приговоренным к смертной казни в штате, на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Решение, принятое в конце его срока полномочий, означает, что этих людей не смогут казнить при будущих администрациях штата.

Самая масштабная замена приговоров

Как сообщает The Guardian, это самая крупная одновременная замена смертных приговоров в современной истории США. Последняя казнь в Калифорнии была проведена в 2006 году, однако сотни заключенных по-прежнему оставались приговоренными к смертной казни. До этого решения в Калифорнии было наибольшее в стране число людей, приговоренных к смерти.

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Позиция Ньюсома по поводу казней

Ньюсом давно выступает против смертной казни. В 2019 году он ввел мораторий на казни, а также демонтировал помещения блока смертников в тюрьме Сан-Квентин. Людей со смертными приговорами перевели в другие учреждения, где они получили большую свободу передвижения и доступ к программам.

Решение было принято после неудачной казни Кристи Пайк в штате Теннесси, которая вызвала международное возмущение и возобновила призывы к общенациональной паузе в применении смертной казни. Калифорния остается одним из 27 штатов США, где смертная казнь по-прежнему предусмотрена законодательством.

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