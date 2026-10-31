Губернатор нигерийского штата Экити Биодун Ойебанджи призвал своих сторонников и политических соратников прекратить чрезмерно его восхвалять и наделять его качествами, которые, по его мнению, присущи только Богу. Он попросил обращаться к нему просто как к «господину губернатору», сообщает Premium Times Nigeria.

Призыв после завершения выборов

Ойебанджи сделал это заявление в пятницу вечером во время октябрьского ежемесячного мероприятия Praise and Worship в зале Lady Jibowu в правительственной резиденции в Адо-Экити. По его словам, период предвыборной кампании и выборов завершился, а штат перешёл к этапу управления, предоставления услуг и выполнения обещаний жителям.

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Губернатор заявил, что вся хвала и почести принадлежат Богу, а политическим лидерам не следует приписывать божественные качества. Он подчеркнул, что разрешал подобные обращения во время избирательного сезона, однако после инаугурации новой администрации пришло время сосредоточиться на работе властей.

Отказ от политических прозвищ

Ойебанджи отдельно высказался против таких прозвищ, как «Jinx Breaker», «Owi Bee, Se Bee», «History Maker» и «Back to Back». Он также связал относительный мир, стабильность и развитие в штате Экити, в том числе в течение последних четырёх лет, с Божьей милостью. Губернатор призвал жителей штата сохранять веру и доверие к Богу.

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