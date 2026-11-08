В Нигерии кандидат в президенты от партии Allied Peoples Movement (APM) Сейи Макинде призвал избирателей принимать деньги, которые политики предлагают во время кампании, но голосовать в соответствии со своими убеждениями на всеобщих выборах 2027 года. Губернатор штата Ойо сделал это заявление в штате Баучи во время старта президентской кампании APM, сообщает Premium Times.

Макинде сказал сторонникам не позволять финансовым стимулам влиять на их выбор. По его словам, избиратели могут забрать и потратить предложенные им средства, но должны поддержать кандидата, которого считают нужным.

Программа Reset Agenda

Кандидат заявил, что предлагает программу Reset Agenda, которая, по его словам, должна помочь решить проблемы голода, безопасности и участия граждан в управлении государством. Макинде назвал голод самой большой проблемой страны и подчеркнул необходимость изменений в экономической политике, системе безопасности и социально-политической среде.

Он также заявил о необходимости большей инклюзивности, прозрачности и искренности власти. Макинде призвал тех, кого не устраивает нынешнее направление развития страны, поддержать его предложение по перезагрузке Нигерии.

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Представительство регионов

На мероприятии присутствовал национальный лидер APM и губернатор штата Баучи Бала Мохаммед. Он призвал избирателей поддержать Макинде и заявил, что они покинули Народно-демократическую партию после того, что он назвал несправедливостью внутри этой политической силы.

Мохаммед попросил Макинде в случае победы не допустить маргинализации штата Баучи и северо-востока Нигерии. По его словам, федеральные назначения должны сочетать профессиональные качества кандидатов со справедливым представительством разных частей страны.

Председатель APM Юсуф Данталле, со своей стороны, заявил, что партия стремится сформировать подотчётное правительство и расширить участие женщин в политическом руководстве.

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