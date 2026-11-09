Губернатор Окинавы Гента Кодзя заявил, что будет требовать в Японии фундаментального пересмотра Соглашения о статусе сил США после дела о предполагаемом убийстве 39-летней японки. Как сообщает Channel NewsAsia, прокуратура в прошлом месяце предъявила американскому морпеху обвинение по подозрению в убийстве женщины в отеле на Окинаве.

Требование пересмотра соглашения

Речь идет о соглашении 1960 года между Японией и США, которое определяет статус американских войск в стране. Согласно его условиям, американские военные органы имеют первоочередное право расследовать правонарушения и наказывать военнослужащих, если те действовали при исполнении служебных обязанностей.

Кодзя заявил, что пересмотр должен предусматривать оперативное выполнение запросов японской стороны о передаче задержанных подозреваемых до предъявления обвинений. Он также призвал применять к американским военным японское законодательство, в том числе авиационное.

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Реакция на Окинаве

Депутаты Окинавы в прошлом месяце приняли резолюцию с призывом пересмотреть соглашение. Документ в ближайшее время должны направить в посольство США. По словам губернатора, после инцидентов или аварий с участием американских военных либо гражданских сотрудников Окинава неоднократно выражала протесты военному командованию США и правительствам обеих стран.

США имеют в Японии около 54 тысяч военнослужащих, большинство из которых размещены на Окинаве. Япония и США также договорились о мерах по предотвращению преступлений со стороны американских военных, в частности об обсуждении отношений с местными общинами и японской правовой системы. Американские чиновники продлили до 7 декабря комендантский час для части военнослужащих, введенный после убийства женщины.

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