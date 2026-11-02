В Нигерии губернатор штата Абия Алекс Отти призвал своих сторонников не атаковать оппозиционные партии и не препятствовать их предвыборной агитации в преддверии всеобщих выборов 2027 года. Он выступил на старте кампании Лейбористской партии на городском стадионе Умуахии, сообщает Premium Times Nigeria.

Отти заявил, что не уполномочивал своих сторонников нападать на людей или мешать другим политическим силам проводить кампанию. Он призвал уважать право всех партий на свободную агитацию.

Доступ к общественным объектам

По словам губернатора, оппозиционные партии должны иметь возможность пользоваться общественными объектами, в том числе стадионом, если они подадут заявление, получат необходимые разрешения и оплатят предусмотренные платежи.

Отти также сообщил, что поручил органам безопасности задерживать и решительно реагировать на попытки помешать законной деятельности любой политической группы, в том числе членов Лейбористской партии. Он добавил, что его администрация не будет терпеть политическое запугивание или блокирование законной деятельности партий.

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Губернатор призвал политические силы сосредоточиться на вопросах, важных для населения, представлять свои программы и избегать личных нападок. По его мнению, демократический процесс предполагает, что у избирателей должен быть выбор между различными политическими предложениями.

Намерение переизбираться

Отти заявил, что намерен переизбираться в 2027 году вместе со своим напарником Айкечукву Эмету. Он объяснил свое решение желанием перейти от спасения штата к закреплению достижений, повысить качество и подотчетность государственной службы и подготовить штат к новым экономическим возможностям.

Губернатор призвал сторонников мобилизовать избирателей для победы Лейбористской партии на выборах губернатора штата Абия, назначенных на 6 февраля 2027 года. На мероприятии также представили Консультативный совет избирательной кампании партии в штате и вручили партийные флаги кандидатам.

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