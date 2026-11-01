В Нигерии губернатор штата Имо Хоуп Узодимма заявил, что обжалует решение Федерального высокого суда в Абудже, который признал его предшественника Рочаса Окорочу надлежащим образом выдвинутым кандидатом партии Конгресс всех прогрессивных сил (APC) в сенаторском округе Имо-Уэст на выборах 2027 года.

Пресс-секретарь губернатора Огуике Нвачукву назвал решение несправедливым и заявил, что Узодимма уверен в его отмене Апелляционным судом. Об этом сообщает Premium Times.

Спор вокруг праймериз

Судья Обиора Эгвуату постановил признать Окорочу кандидатом APC и обязал Независимую национальную избирательную комиссию Нигерии (INEC) признать его кандидатом на выборах в Сенат 2027 года. Окороча оспаривал признание Узодиммы победителем праймериз партии, состоявшихся 18 мая.

Бывший губернатор заявлял, что получил заверенные INEC документы по праймериз 26 июля 2026 года, тогда как материалы в поддержку кандидатуры Узодиммы были поданы в комиссию 22 августа. Окороча утверждал, что документы содержали расхождения относительно даты голосования и способа его проведения. Он также заявлял, что бланки результатов для более чем 300 избирательных участков в 144 округах и 12 районах местного самоуправления якобы заполнял один человек.

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Позиция губернатора

Нвачукву отверг эти утверждения и настаивал, что в округе Имо-Уэст провели прямые праймериз, поскольку Окороча не согласился на консенсусное выдвижение кандидата. По версии представителя губернатора, Узодимма набрал 230 464 голоса, а Окороча — 1 098.

Представитель заявил, что во время праймериз присутствовали представители INEC, а комитет APC по проведению праймериз в Национальную ассамблею под руководством Уильямса Кайоде контролировал процесс в районах местного самоуправления. Он также опроверг заявления Окорочи о контроле над партийной структурой в штате Имо, отметив, что правила APC признают действующего губернатора лидером партии в штате. APC сообщила, что изучит судебное решение и воспользуется доступными юридическими средствами.

Окороча был губернатором штата Имо в 2011–2019 годах, а с 2019 по 2023 год представлял Имо-Уэст в Сенате Нигерии.

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