Губернаторы штатов Анамбра, Эбони, Энугу и Имо призвали жителей юго-востока Нигерии массово голосовать за переизбрание президента Болы Тинубу в 2027 году. Они сделали это на женском митинге и программе поддержки партии Конгресс всех прогрессивных сил (APC) в Энугу, сообщает Premium Times Nigeria.

Поддержка переизбрания

На мероприятии были представлены губернаторы Анамбры Чарльз Солудо, Эбони Фрэнсис Нвифуру, Энугу Питер Мба и Имо Хоуп Узодимма. Солудо представлял его заместитель Гилберт Ибезим.

Питер Мба заявил, что поддержка Тинубу позволит ему продолжить экономические реформы. По словам губернатора, эти реформы способствовали реализации проектов развития, в частности строительству центров первичной медицинской помощи. Он также призвал женщин голосовать за Тинубу и кандидатов APC на выборах 16 января 2027 года и в последующих голосованиях.

Мба сообщил, что программа поддержки рассчитана на 5 тысяч женщин в юго-восточном регионе. Он добавил, что до этого в Энугу за 48 часов помощь получили более 2 тысяч женщин: получательницы получили средства, помощь в оплате больничных счетов и инструменты для заработка.

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Заявления о развитии региона

Хоуп Узодимма назвал митинг историческим и поблагодарил первую леди Олуреми Тинубу за поддержку женщин на юго-востоке страны. Он заявил, что при президентстве Тинубу игбо, которые, по его словам, более 60 лет подвергались маргинализации, начали видеть больше политической вовлеченности и развития.

Узодимма также связал экономические реформы федерального правительства с увеличением ресурсов штатов для инфраструктурных проектов. По его словам, у штата Имо стало больше средств на дороги Окигве—Оверри, Умуахия—Оверри, Орлу—Оверри и Оверри—Порт-Харкорт. Он добавил, что финансовые возможности штата позволили стабильно выплачивать зарплаты, пенсии и 13-ю зарплату работникам.

Фрэнсис Нвифуру назвал APC партией с четкой программой развития и призвал женщин юго-востока голосовать за ее кандидатов на всех уровнях. Заместитель спикера Палаты представителей Бенджамин Калу, со своей стороны, призвал игбо укреплять политические союзы и поддержать переизбрание Тинубу.

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