24 ноября в Женеве, Швейцария, начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий обладатель титула, индиец Гукеш Доммараджу, сыграет против претендента из Узбекистана Синдарова. Призовой фонд составит 2,5 млн долларов, или 2,3 млн евро.

Как сообщает Deutsche Welle, Гукеш завоевал титул в 2024 году в возрасте 18 лет и стал самым молодым чемпионом мира в истории. Сейчас 20-летний шахматист занимает 26-е место в мировом рейтинге Международной шахматной федерации. На предтурнирной пресс-конференции он заявил, что приехал не защищать титул, а выиграть его снова.

Претендент занимает более высокую позицию в рейтинге

Синдаров поднялся на четвертое место в мировом рейтинге, поэтому его считают фаворитом противостояния. Он рассказал журналистам, что только в прошлом году начал тренироваться серьезно и многому научился, наблюдая за действующим чемпионом.

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Претендент отметил игру Гукеша в типичных позициях, его умение просчитывать варианты и бороться до конца. Бывший чемпион мира Вишванатан Ананд связал спад формы Гукеша с ответственностью и ожиданиями, появившимися после завоевания титула в очень молодом возрасте.

Молодые шахматисты выходят в лидеры

Тренер сборной Германии Ян Густафссон заявил, что мощное шахматное программное обеспечение, глобальная доступность информации и онлайн-шахматы дают талантливым молодым игрокам больше возможностей быстрее достигать высшего уровня. Он назвал изменения среди лидеров рейтинга сменой поколений.

По словам Густафссона, все более заметные позиции в элите занимают молодые шахматисты из Азии, в частности индиец Рамешбабу Прагнанандха и узбекистанец Нодирбек Абдусатторов. Первый номер мирового рейтинга Магнус Карлсен сейчас редко выступает в классических шахматах и отказался защищать титул чемпиона мира в 2023 году.

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