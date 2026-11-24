В Женеве, Швейцария, чемпион мира по шахматам Гукеш и претендент Джавохир Синдаров завершили вничью первую партию матча за мировую корону. После 38 ходов счет в противостоянии составляет 0,5:0,5, сообщает Der Spiegel.

Атака Синдарова и защита Гукеша

Синдаров, игравший белыми, выбрал испанскую партию. Гукеш ответил берлинской защитой — вариантом, который считают очень надежным, но сложным в расчетах. Претендент быстро разыграл дебютную подготовку и получил значительное преимущество во времени, тогда как действующий чемпион часто долго обдумывал ходы.

После 20-го хода Синдаров начал атаку конями на королевском фланге, одновременно ослабив собственную защиту. Гукеш не мог сделать рокировку, однако под давлением находил точные защитные ходы. По данным платформы chess.com, точность игры обоих шахматистов составила около 99 из 100 возможных баллов.

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Ничья повторением позиции

Партия перешла в сложный эндшпиль, где Гукеш, по оценке издания, продолжал находить лучшие ходы. Синдаров имел возможность зафиксировать ничью повторением позиции и воспользовался ею, поскольку его перспективы в атаке уже не выглядели убедительными.

Гукеш заявил, что партия была проведена на действительно высоком уровне. Он отметил, что должен был решить несколько проблем в дебюте, а дефицит времени был несколько пугающим, но в итоге не стал проблемой. Синдаров сказал, что соперник очень хорошо защищался, а его атака белыми в конце стала слишком рискованной.

Титул завоюет шахматист, который первым наберет 7,5 очка. Вторая партия запланирована на среду; в ней белыми фигурами будет играть Гукеш.

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