«Гурник» Забже дома победил «Вечисту» Краков со счётом 2:1 в матче 14-го тура польской Экстракласы. Решающий мяч на 90-й минуте забил защитник Эрик Янжа, исполнивший штрафной удар: мяч попал в штангу и оказался в воротах. О ходе игры сообщает Interia Sport.

Быстрый ответ на гол гостей

Хозяева активно начали матч и создали несколько моментов ещё до перерыва. Максим Хлань дважды проверил ударами вратаря «Вечисты» Матеуша Кохальского, а на 21-й минуте отдал передачу Эрику Прекопу, который не попал в пустые ворота.

Несмотря на преимущество «Гурника», счёт на 31-й минуте открыл Лукас Пиазон. Его удар изменил направление после рикошета от Максимилиана Дитца, из-за чего вратарь хозяев Филип Шульце не смог спасти команду. «Гурник» отыгрался уже через две минуты: после передачи Хланя с левого фланга Ондржей Змрзлы отправил мяч в сетку.

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Кохальский сохранял интригу до конца

Во втором тайме Кохальский несколько раз спасал «Вечисту». На 59-й минуте он вышел навстречу Хланю и прервал опасную атаку, а затем отразил удар Паулу Бернарду из-за пределов штрафной площади. Вратарь также справился с попытками Хланя и Змрзлого. Кохальский был вызван на ближайший сбор национальной сборной Польши.

В компенсированное время «Гурник» мог увеличить преимущество, однако Кохальский отразил удар Хланя, а ещё одну попытку хозяев вынесли почти с линии ворот. Согласно статистике матча, «Гурник» нанёс 25 ударов против семи у «Вечисты», из которых 12 пришлись в створ ворот. После победы команда из Забже набрала 31 очко и сравнялась по этому показателю с лидером, познанским «Лехом», проведя на два матча меньше.

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