Рок-группа Kiss, финальный концерт которой состоялся 2 декабря 2023 года в Нью-Йорке, США, тайно записала новую композицию, написанную Полом Стэнли. Об этом басист и сооснователь коллектива Джин Симмонс сообщил в интервью Rolling Stone. Он не раскрыл подробностей о песне и возможных сроках ее выхода.

Симмонс рассказал о записи накануне премьеры двухсерийного документального фильма Kiss: End of the Road, посвященного последней части прощального тура группы. Картина должна выйти в формате платной трансляции и показывает подготовку музыкантов к финальному выступлению в Madison Square Garden, а также трудности во время гастролей.

Нагрузка во время тура

В фильме показано выступление Kiss в Манаусе, Бразилия, в 2023 году, когда Симмонс обессилел на сцене из-за жары и высокой влажности. Музыкант объяснил, что перед выходом выпил недостаточно жидкости. После нескольких минут перерыва он смог продолжить шоу и исполнил песню Cold Gin.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пол Стэнли рассказал, что, увидев состояние коллеги, был готов остановить концерт в тот вечер. Симмонс также признал, что он и Стэнли уже не могут выполнять на сцене те же физически сложные действия, что и в 20-летнем возрасте.

Дальнейшие планы Kiss

В статье отмечается, что Kiss не распался, однако Стэнли и Симмонс заявляют о завершении гастрольных туров. Стэнли назвал следующий этап деятельности группы диверсификацией. Среди возможных направлений — шоу с аватарами, эскизы которых Kiss показал во время финального концерта.

Симмонс также говорил о других возможных проектах бренда Kiss, в частности о мультфильме, тематическом парке или биографическом фильме. По его словам, музыканты решили завершить сценические туры на высшей для себя точке, тогда как сам проект Kiss продолжит существовать в других форматах.

Читай нас в