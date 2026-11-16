Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 16 ноября в Женеве, Швейцария, призвал государства начать переговоры о юридически обязательном соглашении, которое будет регулировать автономные системы вооружений. Заявление он сделал на открытии седьмой Обзорной конференции Конвенции о некоторых видах обычного оружия, сообщает Anadolu Agency.

Призыв к запретам и ограничениям

Гутерреш заявил, что новые технологии, в частности автономные системы вооружений, создают гуманитарные, правовые, этические вызовы и вызовы в сфере безопасности. Он призвал страны установить четкие запреты и ограничения в отношении таких систем, а также принять меры для недопущения их использования и распространения.

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Пятидневная конференция

Президент конференции Жюльен Тони также отметил, что стремительное развитие технологий и изменение методов ведения войны ставят перед международным сообществом беспрецедентные вызовы. По его словам, дальнейшая актуальность конвенции будет зависеть от способности государств реагировать на новые угрозы через диалог, сотрудничество и компромисс.

Участники конференции проверят выполнение действующих протоколов по вооружениям и рассмотрят дальнейшую работу по вопросу летальных автономных систем. Дискуссии будут опираться на наработки группы правительственных экспертов, изучавшей эту тему. Мероприятие продлится пять дней — до 20 ноября.

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