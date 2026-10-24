Гвинея декретом ратифицировала заем на 300 млн евро, или около 336 млн долларов, для асфальтирования дороги между Лабе и Туге на севере страны. Декрет зачитали по национальному телевидению, сообщает The Rio Times со ссылкой на гвинейское издание Guinéenews.

Соглашение о финансировании 22 июля 2026 года в столице Конакри подписали министр финансов Мариама Сире Силла и министр инфраструктуры Фасине Силла. По словам министра инфраструктуры, договоренность должна была вступить в силу после ратификации.

Финансирование и участники

Организатором синдицированного займа выступает Bank of Africa United Kingdom PLC — лондонское подразделение марокканского Bank of Africa. В финансировании также участвуют Africa Finance Corporation, ABC Islamic Bank, Bank of Africa, Bank of China, а также банки из Кувейта и Абу-Даби.

Заем предусматривает транш исламского финансирования по модели мурабаха — механизму продажи с надбавкой к стоимости. Часть кредита страхует Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов ICIEC. Bank of Africa заявил, что это первый выход Гвинеи на международный рынок синдицированного кредитования.

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Дорога в регионе Фута-Джаллон

Проект охватывает 148,86 км национальных дорог №27 и №28, а также ответвление длиной 11,44 км от Банти до Кубиа на дороге №34. Всего планируется заасфальтировать около 160 км дорог в высокогорном регионе Фута-Джаллон.

Проект также предусматривает строительство 200-метрового моста через реку Бафинг с покрытием из битумного бетона. Guinéenews в июле сообщало, что работы должны продлиться 36 месяцев, а подрядчиком станет Compagnie sahélienne d’entreprises.

Правительство Гвинеи связывает дорожный проект с программой Simandou 2040, построенной вокруг разработки крупного месторождения железной руды Симанду. Министр финансов заявила, что новая дорога должна облегчить фермерам доступ к рынкам и снизить транспортные расходы в регионе с сельскохозяйственным, животноводческим и горнодобывающим потенциалом.

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