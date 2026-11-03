В Йемене взрывные устройства, замаскированные под камни, кирпичи, термосы и другие бытовые предметы, создают дополнительную угрозу для гражданских лиц, покидающих свои дома из-за боевых действий. Организация по разминированию Halo Trust заявила, что взрывчатку также прячут в сумках, под грунтом и на обочинах дорог, по которым около 300 тысяч человек направляются во временные убежища.

Мины на транспортных маршрутах

Как сообщает The National, по данным Halo Trust, мины и неразорвавшиеся боеприпасы расположены на важных транспортных маршрутах. Организация отметила, что большинство мин устанавливают возле города Таиз, который находится в осаде хуситов.

Директор Halo Trust на Ближнем Востоке Эндрю Мур заявил, что из-за изменения линий фронта и перемещения гражданских лиц в незнакомые районы риск столкнуться со скрытыми взрывными устройствами растет с каждым днем. Он подчеркнул, что обследование территорий и разминирование должны соответствовать изменениям в ходе конфликта.

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Удар по медицинскому центру

Предупреждение прозвучало на фоне удара хуситов по медицинскому центру в южной провинции Лахдж, о котором сообщил йеменский правительство. По его данным, погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Правительственные СМИ также заявили, что среди пострадавших были 10 медиков: трое погибли, семеро получили ранения.

Министерство здравоохранения Йемена назвало атаку серьезным преступлением и заявило о нарушении правил нейтралитета медицинских учреждений. Интенсивные бои в стране возобновились в августе, когда хуситы начали наступление в сторону Красного моря. Хуситы контролируют столицу Сану, тогда как йеменское правительство базируется в Адене.

Саудовская коалиция заявила о перехвате двух беспилотников в районе Эр-Рияда и уничтожении баллистической ракеты на юге Саудовской Аравии. Хуситы утверждают, что запускали дроны в направлении аэропорта Даммама, радара в Джизане и расположенного неподалеку военно-транспортного самолета. Саудовская Аравия сразу не подтвердила эти заявления.

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