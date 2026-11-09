В Кванджу, Южная Корея, Hana Bank открыл четырехэтажный банковский и общественный центр Hana EZ Lounge для иностранных жителей города и более широкого региона Хонам. В центре предоставляют банковские услуги, бесплатные медицинские консультации, образовательные программы, помощь в трудоустройстве и проводят культурные мероприятия, сообщает Korea Herald.

Услуги на четырех этажах

Центр разместили в реконструированном здании, где работает отделение банка в районе Квансан. На первом этаже находится отделение, которое также работает каждое воскресенье, чтобы иностранные работники, студенты и мультикультурные семьи могли пользоваться банковскими услугами вне обычных рабочих часов.

На втором этаже Hana EZ Lounge проводят занятия по финансовой грамотности и корейскому языку, оказывают поддержку в трудоустройстве и организуют культурные программы. Там также есть детская игровая зона и комнаты для семинаров.

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Медицинская и образовательная поддержка

Третий этаж, EZ Care, отведен под центр медицинской поддержки с бесплатными консультациями. На четвертом этаже, EZ Arena, оборудовано многофункциональное пространство, в том числе для тренировок по киберспорту.

Центр создали в сотрудничестве с администрацией района Квансан и университетом Хонам. В Hana Bank заявили, что и далее будут поддерживать иностранных жителей, чтобы те могли активно участвовать в жизни местных сообществ. Банк имеет 17 воскресных отделений для иностранных клиентов по всей стране, а его мобильное приложение Hana EZ поддерживает 16 языков.

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