Связанная с Ираном хакерская группировка Handala заявила, что оставила букеты цветов с «чувствительными предметами» возле нескольких избирательных участков в Израиле во время общенациональных выборов. Группировка опубликовала в своем Telegram-канале фотографии и видео букетов, которые, по ее утверждению, были оставлены неподалеку от центров голосования, сообщает The National.

Заявление о посылке для Гади Айзенкота

Handala также заявила, что передала посылку с букетом, сообщением и письмом, подписанным Асифом Сармадом, которого она назвала командующим Народным фронтом сопротивления Handala. По утверждению группировки, посылка предназначалась бывшему начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкоту, который участвует в выборах и стремится отстранить премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В сообщении в Telegram группировка предупредила, что в ближайшие часы могут быть обнаружены другие посылки. При этом никаких признаков того, что букеты представляли угрозу, не было.

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Предыдущие кибератаки группировки

Американские власти связывают Handala с Ираном. В марте группировка заявляла о взломе личной электронной почты и облачных сервисов директора ФБР Кэша Пателя и опубликовала его фотографии и старое резюме с личными контактными данными. Тогда ФБР сообщило, что приняло необходимые меры для снижения возможных рисков и что обнародованная информация была исторической и не содержала правительственных данных.

В марте Министерство юстиции США изъяло веб-ресурсы, которые, по его данным, использовала Handala. Государственный департамент США предлагал вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, которая поможет установить лиц, причастных к деятельности группировки. The National также отмечает, что Handala связывали с кибератакой на американскую компанию медицинских технологий Stryker.

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