Японские поклонники телесериала Vivant начали приезжать в Азербайджан, где снимали второй сезон проекта. Туроператор Hankyu Travel International в сотрудничестве с Tokyo Broadcasting System Television, создавшей сериал, запустил туристические пакеты к местам съемок. Как сообщает The Japan Times, на некоторые поездки с конца ноября 2026 года по октябрь 2027 года уже есть листы ожидания.

Представитель Hankyu Travel заявил, что продажи туров в Азербайджан были активными благодаря влиянию теледрамы. Компания также рассматривает возможность открыть дополнительные места для бронирования.

Локации в Баку

Одним из мест, привлекающих туристов, стал Дворец Ширваншахов в Баку. Руины бани на территории комплекса в сериале использовали как локацию, изображавшую Иерусалим. В конце октября туда приезжала 47-летняя Маюми Киши из Токио, которая фотографировала это место на смартфон.

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Киши рассказала, что сначала планировала поездку в Азербайджан независимо от сериала. Однако по совету спутницы она решила посетить одну из локаций съемок и перед путешествием посмотрела Vivant, чтобы узнать их.

Интерес туристов

Еще одной узнаваемой локацией стал книжный магазин Bukinist в Баку. В сериале его показали как базу Beppan — якобы секретного разведывательного подразделения в составе Сил самообороны Японии. Руководитель магазина сообщил, что японские посетители ежедневно заходят туда, фотографируют и снимают видео.

Генеральный директор Азербайджанского киноагентства Рашад Азизов назвал сериал возможностью создать мост между Азербайджаном и Японией. Он выразил надежду, что больше туристов из Японии будут приезжать в страну, чтобы увидеть ее исторические достопримечательности, архитектуру и кухню.

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