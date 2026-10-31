Турецкая компания оборонных технологий Havelsan подписала в Нигерии меморандум о взаимопонимании с Корпорацией оборонной промышленности Нигерии. Документ предусматривает расширение сотрудничества в оборонной и технологической сферах.

Соглашение на выставке Afridex

Меморандум заключили во время Африканской международной оборонной выставки Afridex 2026, состоявшейся в Нигерии. О подписании соглашения сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Havelsan.

Стороны намерены развивать двустороннее оборонное сотрудничество и изучать возможности для совместных технологических проектов. Они также планируют оценить потенциал таких проектов, определить взаимовыгодные направления взаимодействия и наладить долгосрочное партнерство в оборонном и технологическом секторах.

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Направления сотрудничества

Договоренность охватывает системы командования, управления, связи, компьютерных технологий, разведки, наблюдения и рекогносцировки. В нее также вошли технологии моделирования и обучения, автономные и беспилотные системы, информационно-коммуникационные технологии, интегрированные решения безопасности и кибербезопасность.

Havelsan намерена делиться технологическим опытом с нигерийскими партнерами для развития передовых оборонных возможностей. Компания также рассчитывает преобразовать определенные меморандумом направления сотрудничества в конкретные совместные проекты.

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