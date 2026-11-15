HD Hyundai спустила на воду 600-тонное автономное судно — Korea Herald

В городе Ульсан в Южной Корее судостроительная компания HD Hyundai спустила на воду 600-тонное автономное надводное судно, созданное совместно с американской оборонной компанией Anduril Industries. Это первое судно такого типа, разработанное двумя компаниями, сообщает Korea Herald.

Церемония состоялась на верфи HD Hyundai Heavy Industries в Ульсане. В ней приняли участие около 70 представителей компаний, американских военных и посольства США в Сеуле. Среди присутствующих были президент HD Hyundai Heavy Industries Джу Вон Хо, операционный директор Anduril Мэтт Гримм и старший вице-президент Anduril по морским и маневренным системам Шейн Арнотт.

Судно построили за год

Компании завершили строительство судна примерно через год после заключения соглашения о его разработке. Это значительно меньше нескольких лет, которые обычно требуются для строительства военного корабля. Перед отправкой в США судно пройдет морские испытания и окончательное оснащение у побережья Ульсана. Дальнейшие испытания в США запланированы на начало 2027 года.

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В октябре HD Hyundai и Anduril также продемонстрировали у Лонг-Бича в Калифорнии меньшее автономное надводное судно водоизмещением 368 тонн.

Автономное управление и выполнение миссий

Новое судно объединяет платформу автономности VAone, разработанную HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, и платформу Lattice от Anduril, которая использует искусственный интеллект для автономного управления миссиями. VAone интегрирует технологии автономной навигации дочерней компании HD Hyundai Avikus, а также системы мониторинга оборудования, выявления неисправностей и автоматического реагирования на возможные повреждения.

По информации HD Hyundai, эти системы могут автоматизировать навигацию, управление механизмами, контроль повреждений и работу систем вооружения. Компания заявила, что судно рассчитано на длительные безэкипажные операции, отвечающие требованиям ВМС США, и ожидается, что оно будет выполнять разведку, наблюдение и сбор морской разведывательной информации.

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