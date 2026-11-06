Во Франции организация Health ISAC, обменивающаяся данными о киберугрозах в сфере здравоохранения, предупредила участников о волне атак на контроллеры холодильного оборудования. Одной из пострадавших стала Французская служба крови: вредоносная активность была направлена против поставщика систем для холодильных помещений. Как сообщает NPR, учреждение своевременно выявило подозрительную активность и сохранило образцы крови.

Французская служба крови заявила, что во время инцидента параметры размораживания и температурные пороги были повышены до опасного уровня. В Health ISAC подчеркнули, что вмешательство в работу холодильных систем, где хранятся донорская кровь, плазма или критически важные препараты, может напрямую поставить под угрозу ресурсы, необходимые для спасения жизни.

Уязвимые системы охлаждения

Контроллеры промышленного охлаждения применяются в медицине, пищевой промышленности, аграрном секторе, транспорте и химическом производстве. Федеральное бюро расследований США отслеживает злоумышленников, атакующих такие системы на объектах критической инфраструктуры в разных странах. По оценке ведомства, под угрозой находятся запасы товаров и оборудования.

До атак во Франции тысячи контроллеров холодильного оборудования были доступны из открытого интернета практически без защиты. После инцидентов специалисты всё ещё фиксировали сотни незащищённых устройств. Компания Claroty также сообщала об уязвимостях в контроллерах, в том числе в оборудовании американской Copeland и датской Danfoss.

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Обновление программного обеспечения таких систем часто требует их остановки, что особенно рискованно для больниц. Часть устаревшего оборудования не получает обновлений от производителей, а поставщики нередко требуют постоянного удалённого доступа к контроллерам для технического обслуживания.

Версии о причастных

Ответственных за серию атак на холодильные контроллеры пока не установили. Иран связывали как минимум с одним инцидентом в Израиле, а следователи также рассматривают эту версию в отношении сбоев на американских военных базах. Пророссийские группировки NoName057(16) и Z-Pentest Alliance заявили в Telegram о причастности к атакам в Европе и опубликовали образец якобы похищенных учётных данных.

В то же время эксперты отмечают, что для выводов необходимы журналы доступа, данные об изменениях конфигураций и сведения об учётных записях технического обслуживания. Health ISAC советует медицинским учреждениям убрать доступ к таким системам из публичного интернета, изолировать холодильное оборудование от основных и гостевых сетей, установить независимые температурные сигнализации и механические ограничители. Организация также рекомендует обучать персонал ручному управлению оборудованием и хранить автономные резервные копии систем.

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