HELLENiQ Energy планирует инвестировать в Румынию более €1 млрд до 2030 года — Cyprus Mail
Энергетическая группа HELLENiQ Energy Holdings планирует инвестировать в Румынию более 1 млрд евро до 2030 года. Средства предполагается направить на расширение проектов возобновляемой энергетики и систем накопления электроэнергии, сообщает Cyprus Mail.
Цель в 2 гигаватта
По данным компании, инвестиционная программа должна поддержать среднесрочную цель группы — достичь более 2 ГВт установленной мощности возобновляемой энергетики к 2030 году. Расширение в Румынии является частью стратегии HELLENiQ Energy по укреплению присутствия в Юго-Восточной Европе и развитию диверсифицированного энергетического портфеля.
Через дочернюю компанию HELLENiQ Renewables группа уже эксплуатирует в Румынии фотоэлектрические проекты совокупной мощностью 211 МВт. Еще одна ветровая электростанция мощностью 96 МВт находится на этапе строительства. Ее завершение запланировано на второй квартал 2027 года.
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Проекты и накопители
Помимо действующих объектов и строящегося ветропарка, портфель разрабатываемых HELLENiQ Energy проектов в Румынии включает более 800 МВт проектов возобновляемой генерации и 500 МВт систем аккумуляторного накопления энергии.
В компании заявили, что запланированные инвестиции должны усилить энергетическую безопасность Румынии и помочь интегрировать большую долю электроэнергии из возобновляемых источников в национальную энергосистему. Также проекты, по оценке группы, должны повысить гибкость и устойчивость электросети для работы с растущими объемами возобновляемой генерации.