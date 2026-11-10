Немецкая оборонная компания Helsing в среду представит в Берлине новое военное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для наведения на цели. Компания стремится предложить европейскую альтернативу решениям американской Palantir на фоне обеспокоенности отдельных правительств Европы зависимостью от технологий США, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Европейская альтернатива

Palantir разрабатывает Maven Smart System — одну из наиболее известных военных систем такого типа. Ее используют США, командование НАТО и несколько государств-членов Альянса.

В приглашении на презентацию Helsing заявила, что для Европы критически важно вести точную разведку, принимать решения в условиях неопределенности и действовать на поле боя автономно и без зависимостей. В компании подчеркнули, что ее система создается «Европой и для Европы».

Palantir со своей стороны заявляет, что заказчики полностью контролируют приобретенное программное обеспечение, а компания не имеет возможности дистанционно его деактивировать. В то же время в ряде европейских стран усилились дискуссии о суверенитете данных и зависимости от американских поставщиков технологий.

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Планы Германии

Война Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины продемонстрировала значение ИИ-инструментов для быстрой обработки больших потоков информации от беспилотников, спутников и других сенсоров. По данным Reuters, ограничения скорости терминалов Starlink для Украины в прошлом месяце осложнили перехват российских дронов и привели к отмене части операций.

Обеспокоенность технологической зависимостью также усилилась после того, как администрация президента США Дональда Трампа в июне временно ограничила для нерезидентов США доступ к наиболее совершенным моделям Anthropic. Ограничения отменили в том же месяце, однако европейские законодатели, по данным агентства, расценили этот эпизод как свидетельство контроля США над критически важными технологиями.

Немецкие военные заявляли, что пока не будут покупать Maven у Palantir для своих сил. Германия планирует развернуть собственную систему с искусственным интеллектом в 2027 году, а полное внедрение ожидается в 2028 году.

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