В Нью-Йорке, США, исследователи NYU Langone Health связали очистку воздуха в спальнях с более стабильным уровнем глюкозы у людей с предиабетом. Участники, которые около месяца пользовались настоящими портативными HEPA-фильтрами, имели почти на 8% меньшие суточные колебания глюкозы, сообщает News-Medical.

Как проводили исследование

В исследовании приняли участие более 150 мужчин и женщин с предиабетом, у которых не было известного атеросклероза. Добровольцев случайным образом распределили на две группы: одна спала с настоящими очистителями воздуха в спальнях, другая — с имитационными устройствами, которые не очищали воздух.

Настоящие фильтры снизили концентрацию мелких вредных частиц в воздухе на 36%. Участники носили системы непрерывного мониторинга глюкозы в течение недели до начала эксперимента и повторно после четырех недель фильтрации. Для определения времени приемов пищи ученые использовали инструмент на основе искусственного интеллекта, который анализировал изменения показателей глюкозы.

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Изменения после завтрака

В группе с настоящими HEPA-фильтрами также зафиксировали меньшие утренние повышения глюкозы после завтрака. Совокупное повышение уровня глюкозы после этого приема пищи снизилось в среднем примерно на 17%, а пиковые показатели — на 13%.

При анализе результатов исследователи учитывали возраст, пол и индекс массы тела участников. Результаты должны представить 8 ноября на ежегодной научной сессии Американской ассоциации сердца.

Авторы планируют более длительные исследования, чтобы проверить, может ли фильтрация воздуха замедлить или остановить переход от предиабета к диабету, а также снизить риск инфаркта, инсульта и других проявлений кардиоренально-метаболического синдрома. Исследователи предупредили, что выводы могут не распространяться на людей, уже имеющих диабет, или на жителей регионов с другим составом и уровнем загрязнения воздуха.

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